Mercurius schuift voor de zon langs, maar dat is wel moeilijk te zien

Mercurius draait in slechts 88 dagen rond de zon. De aarde doet daar 365 dagen en ongeveer 6 uur over. Elke 116 dagen staat Mercurius tussen de aarde en de zon in, maar meestal staat de planeet net boven of net onder de zon en is hij niet te zien.

Vorige keer in 2016

Af en toe staan ze wel precies op één lijn. De vorige keer was op 9 mei 2016. Slechts drie jaar geleden dus, maar dit is wel de laatste keer in lange tijd dat je de kans krijgt om het verschijnsel te zien: de eerstvolgende keer is op 13 november 2032.