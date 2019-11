Rechtbank Rotterdam: terrorismezaak vakantiehuisje Weert wordt megaproces

Aan de arrestaties ging een unieke, maandenlange undercover-operatie van de politie vooraf. Sluitstuk van die operatie was een ontmoeting tussen vier verdachten en twee politie-infiltranten, die zich voordeden als wapenleveranciers. De bijeenkomst was in een vakantiehuisje op een bungalowpark in Weert. Het vakantiehuisje was volgehangen met opname-apparatuur, om zo bewijs vast te leggen.

Terrorismetraining

Op beelden uit het vakantiehuisje, die RTL Nieuws publiceerde, zijn de verdachten te zien. Ze oefenen met Kalashnikovs AK47’s, met pistolen en met het aantrekken van bomvesten. De undercoveragenten leverden de wapens en vesten. Ze gaven er ook instructies bij. De politie had de wapens en vesten vooraf onklaar gemaakt. Kort na de training op het bungalowpark greep de politie in.