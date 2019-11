Kerk Hoogmade afgebrand, muren kunnen nog instorten

De neogotische kerk in het centrum van het dorp dateert uit 1877. In 1929 stortte de kerk in doordat de fundering was verzakt. Alleen de toren bleef toen behouden. De kerk werd toen herbouwd.

Pijn en verdriet

Pastoor Jack Glas van de kerk is ontroostbaar. "Dit is pijn, verdriet. De kerk is het aangezicht van het dorp en dat is nu weg. Deze kerk betekent veel voor de geloofsgemeenschap."