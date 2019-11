Politie: Nederlandse cocaïnelabs zijn steeds groter en geavanceerder

Bendes werken met chemicaliën als aceton om het spul te maken, en dat middel is zonder enige moeite in grote hoeveelheden te krijgen bij groothandels, ontdekte Nieuwsuur. Het lukte Nieuwsuur om meerdere keren jerrycans met 5 liter aceton te kopen.

Aceton

En dat is vreemd, want aceton in grote hoeveelheden is heel vaak voor criminaliteit bedoeld. Voor bommen bijvoorbeeld, of dus voor coke. In de laboratoria die worden aangetroffen, worden vervolgens duizenden kilo's cocaïne geproduceerd.