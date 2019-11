Verhuizers halen boerderij van geïsoleerd gezin Ruinerwold leeg

De spullen van de bewoners worden opgeslagen zo lang als het mogelijk is, meldt RTV Drenthe. De spullen konden meegenomen worden omdat het strafrechtelijk onderzoek in de boerderij is voltooid.

Vader en huurder vast

In het huis woonden zes kinderen en vader Gerrit Jan van D. Hij zit vast, net als de Oostenrijker Josef B. B. huurde het pand. Van D. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij mag geen contact hebben met de jongvolwassenen die zijn gevonden.

Van D. zegt zelf dat hij de vader is van de zes jongvolwassenen met wie hij in de boerderij jarenlang een geïsoleerd leven leidde. Of ze echt familie van elkaar zijn, moet een DNA-test uitwijzen.