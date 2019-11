Gevoelige data van gebruikers pornosites op straat

De websites van het Spaanse VTS Media, met URLs als amateur.tv en placercams.com, hielden samen een database bij van privéberichten, logins en onversleutelde wachtwoorden. Die database waren onbeveiligd op internet in te zien.

De Spaanse sites bedienden voornamelijk Europese klanten, schrijft Techcrunch. Het lek werd door cybersecuritybedrijf Condition:Black ontdekt. Het bedrijf vond naast de login-informatie en berichten ook informatie terug over het kijkgedrag van bezoekers aan de websites.

In sommige gevallen was het mogelijk om de identiteit van gebruikers te achterhalen. In de database bevond zich bovendien persoonlijke informatie van 'camgirls', die via de sites op webcam seksuele handelingen verrichtten voor klanten.

De database is afgelopen week uit de lucht gehaald. Het is niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van de database. Op dit soort datalekken staan hoge boetes onder de Europese privacywet omdat het zeer persoonlijke informatie betreft.