Oer-brexiteer Nigel Farage doet niet mee aan Britse verkiezingen (maar speelt toch een grote rol)

Farage kondigt vandaag aan aan dat hij niet verkiesbaar is, maar als partijleider in het hele land keihard campagne gaat voeren tegen de brexitdeal van Johnson. Hij vindt die niet ver genoeg gaan. Johnsons plan is volgens hem 'erger dan in de EU blijven'.

600 kandidaten

"Ik heb lang nagedacht hoe ik me het best voor de brexit kan inzetten. Ga ik een zetel in het parlement halen of dien ik de zaak beter door in het hele Verenigd Koninkrijk 600 kandidaten te steunen? Ik heb besloten dat die laatste optie de beste is", zei Farage in het BBC-programma The Andrew Marr Show.