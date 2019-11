Afschuw over moord op Amazone-boegbeeld door houtkappers Brazilië

President Bolsonaro

Wie achter de aanval zit is niet bekend. Wel wie er door veel mensen verantwoordelijk voor wordt gehouden: de Braziliaanse president Bolsonaro.

Bolsonaro is sinds dit jaar aan de macht en hij wil het Amazone-gebied economisch ontwikkelen, ook de delen waar de inheemse bevolking woont. Hij wil de bescherming van die gebieden opheffen, wil bezuinigen op instanties die de Amazone beschermen en heeft zich wel vaker positief uitgelaten over de houtkappers.

Ophef branden

In juli en augustus was er veel ophef vanwege de branden in het Amazonegebied. Een aantal van die branden was aangestoken, en Bolsonaro was niet van plan daar wat aan te doen. Pas na een golf van internationale kritiek kwam hij in beweging.