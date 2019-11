Ollongren tijdelijk geen minister meer door ziekte, kabinet anders ingedeeld

Het tijdelijk vertrek van Ollongren leidt tot een wijziging van kabinetsleden en herschikking van taken binnen het kabinet Rutte III.

Vice-premier Ollongren is aan haar bijholtes geopereerd en was al een tijdje afwezig en werkte thuis. Nu blijkt dat het herstel langer duurt dan verwacht, door een complicatie. In ieder geval is Ollongren afwezig tot de kerst, laat een woordvoerder van D66 weten.

Knops nu minister

Staatssecretaris Knops vervangt Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. CDA-staatssecretaris Knops krijgt zodoende de leiding over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er komt voor zijn post als staatssecretaris geen vervanger.

Minister Milieu & Wonen

D66'er Stientje van Veldhoven was staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, maar wordt gepromoveerd tot minister. Zij zal met ingang van vandaag worden benoemd tot minister voor Milieu en Wonen. De beleidsterreinen milieu en wonen staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling door de stikstof- en PFAS-crisis.

Als staatssecretaris ging Van Veldhoven over spoorwegen, maar die taak wordt grotendeels overgenomen door minister Van Nieuwenhuizen. De nieuwe ministers, Knops en Van Veldhoven, worden vanmiddag beëdigd door de koning op Paleis Huis ten Bosch.