Blok: nog geen besluit over terughalen twee IS-kinderen

Er zijn eerder Nederlandse kinderen uit Syrië gehaald. In juni kwamen twee weeskinderen van een gestorven Nederlandse IS-strijder uit het noorden van Syrië terug. Een maand later volgde een 11-jarig meisje. Zij kwam terug door bemiddeling van het Rode Kruis.

Twee vrouwen in Ankara

Gisteren werd bekend dat twee IS-vrouwen met hun drie kinderen zich hebben gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wordt afgewacht of de twee vrouwen door Turkije worden berecht.

Een vrouw heeft de Nederlandse nationaliteit, daar kan Nederland dan een verzoek tot uitlevering voor doen, waarna de vrouw in Nederland kan worden berecht. De andere vrouw heeft geen Nederlands paspoort meer, want haar nationaliteit is ingetrokken. Volgens Grapperhaus is het niet de bedoeling dat zij naar Nederland komt.