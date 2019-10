Dokters vinden na 18 jaar versteend zakje marihuana in neus van ex-gevangene

Steen

Achttien jaar na het verstoppen (en het vergeten) van de marihuana, stapte de man naar de dokter omdat hij last had van hoofdpijn en allerlei infecties in zijn neus. Het pakketje wiet had zich ondertussen ontwikkeld tot een 'rhinoliet', een soort steen van calcium- en magnesiumzouten dat zich rond een vreemd object in de neusholte vormt.

Door middel van röntgenfoto's kwamen de dokters er uiteindelijk achter wat daadwerkelijk de oorzaak van zijn klachten was.

Uniek geval

De dokters van het Australische ziekenhuis schreven er een medisch rapport over omdat het volgens hen om een uniek geval gaat.