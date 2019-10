Nederlanders in brandend Californië: 'De koffers staan klaar'

Zijn huis staat er dus nog, maar hij is op het ergste voorbereid. ''De koffers staan klaar. We hebben een heel plan als we een uur hebben, een half uur hebben of vijf minuten hebben. Want zo snel kan ik het gaan. Het probleem is dat het hier zo droog is. Als het eenmaal gaat, is het moeilijk te stoppen. Ook kortsluiting zorgt voor veel branden. Daarom is het elektriciteitsnetwerk nu platgelegd.''

Vooral slecht onderhoud is de boosdoener, vertelt Ramon. ''Er staan palen hier, die zijn 100 jaar oud. En dan kun je het verwachten... een goed zuchtje wind, en die vallen om.'' Ramon heeft een noodgenerator waar hij nu zijn stroom vandaan halt, maar die kan lang niet iedereen betalen. En dus is het hopen dat de brandweer snel succes boekt.