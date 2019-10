Aannemer rijdt acht spookrijders klem na negeren rode kruizen

Wanneer de weg wordt afgesloten, staan er rode kruizen boven de weg. Veel mensen rijden dan tegen de regels in, toch door. Gisteravond werd het volgens aannemer Ralph Hendriksen zelfs nog gevaarlijker. Toen reden acht auto's tegen het verkeer in terug.

Gaspedaal ingetrapt

Ralph greep in en reed de acht spookrijders met zijn wagen klem. "Ik heb toen mijn gaspedaal ingetrapt en ben naar voren gereden om erger te voorkomen", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Je wil natuurlijk niet dat mensen die ook de lus oprijden geconfronteerd worden met spookrijders."

De klemgereden automobilisten waren volgens Ralph woedend. De politie is er volgens Rijkswaterstaat zelfs bijgekomen. Ook op sociale media is niet iedereen te spreken over de actie van de aannemer. "Mensen vinden dat ik voor eigen rechter heb gespeeld. Maar ik zou het morgen weer doen."