Vliegtuigspotters over komst F-35: 'Het was een dikke flop'

De presentatie en de uiteindelijke landing van de F-35 waren voor veel spotters teleurstellend. "Het was een dikke flop", zegt Dany. "Van de landing hebben we bijna niks gemerkt. In plaats van linksaf sloegen de toestellen rechtsaf, buiten het zicht van de spotters. Het was meer een feestje voor de elite."

Dick Bouma sluit zich daar bij aan. "Het was een beetje summier", zegt hij. Ook hij was in alle vroegte naar Leeuwarden gekomen om het veelbesproken evenement te beleven. "Ik had wat meer spektakel verwacht."

Knots van een vliegtuig

Over het toestel zijn beide mannen wel enthousiast. "Het is echt een knots van een vliegtuig", zegt Bouma. "De vorm is niet te vergelijken met een F-16. En dan heb ik het nog niet eens over de technische aspecten."