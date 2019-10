Dilemma voor kabinet: jeugdzorg vraagt om terughalen twee IS-kinderen uit Syrië

Volgens insiders is het een lastige kwestie. Als de kinderen nu naar Nederland worden gehaald, dan loopt Nederland misschien het risico dat ook jihadstrijder Rodgers mag terugkomen. Daarnaast moet worden aangetoond of de kinderen echt van Rodgers zijn. De vraag is ook of de baby aanspraak kan maken op de Nederlandse nationaliteit, aangezien het kind is geboren nadat de nationaliteit van de vader al was ingetrokken.

Jeugdbescherming west wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. "Allereerst betreuren wij het heel erg dat de veiligheid van deze kinderen in het geding is. De veiligheid van alle kinderen staat bij ons altijd voorop en heeft prioriteit boven alles", zegt een woordvoerder. "Wel kunnen wij zeggen dat wij conform onze opdracht van de rechtbank zowel nationaal als internationaal de mogelijkheden aan het onderzoeken zijn om te zorgen dat de kinderen op veilig grondgebied komen."

Partijen willen actie

Partijen in de Tweede Kamer willen actie van het kabinet. "Het is belangrijk dat het kabinet kijkt of deze kinderen op een veilige manier kunnen worden teruggebracht", zegt D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Die kinderen horen natuurlijk niet in een woestijn in zo’n verschrikkelijk kamp. Hoe langer ze daar blijven, hoe groter de kans is dat ze radicaliseren.” Ook PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen wil dat de kinderen terugkomen. “De ouders hebben vreselijke keuzes gemaakt, dat is verwerpelijk, maar daar mogen deze kindjes niet de dupe van worden. Het kabinet moet de uitspraak en het verzoek opvolgen."