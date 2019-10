Schreeuwer dodenherdenking Vught krijgt vergoeding na plaatsing in isoleercel

Gevangenen kunnen hier bezwaar tegen maken. Vervolgens wordt er door de commissie van toezicht beoordeeld of de maatregel terecht was. Als dat niet het geval is kan de commissie besluiten om een vergoeding aan de gevangene te betalen.

Ontbrekende handtekening

"Bij één van de vijf gedetineerden zijn in de administratieve procedure die bij deze maatregel hoort tekortkomingen geconstateerd", schrijft Dekker. "Deze gedetineerde had op 5 mei jl. een beschikking moeten krijgen waarin de maatregel aan hem werd aangekondigd. Deze is te laat uitgereikt."