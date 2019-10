Russische man voor de rechter om gooien van kat in gezicht agent

De man weigerde mee te werken of vragen van de agent te beantwoorden. Hij zou vervolgens een langslopende kat in het trappenhuis hebben gepakt om die in het gezicht van de agent te gooien. De agent raakte gewond doordat de kat zijn klauwen in zijn gezicht had gezet.

Vijf jaar cel

De man wordt nu officieel aangeklaagd voor geweldpleging tegen een agent en hangt vijf jaar cel boven het hoofd. De aangeklaagde rus ontkent dat hij de kat als wapen zou hebben gebruikt. Hij zegt dat de kat de politieman uit zichzelf aanviel.

Waarom het zo lang duurde voordat de zaak behandeld werd en hoe het nu met de kat gaat is niet bekend.