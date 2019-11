Huilend de klas uit en slapeloze nachten: drie van de vier jongeren hebben moeite met spreken in openbaar

Ook de schoolprestaties worden minder bij kinderen die spreekangst hebben. 40 procent van de jongeren geeft aan dat ze die ervaring. "Ik heb een keer gehad dat ik de klas uit moest rennen doordat ik een paniekaanval kreeg. Ik heb toen een vier gekregen omdat ik was weggerend", geeft een van de jongere aan. Maar liefst 56,9 procent geeft aan dat ze hun mond houden in de les. "Als er iets aan mij wordt gevraagd in de les zeg ik altijd dat ik het niet weet, ook al weet ik het heel goed, dan ben ik er zo snel mogelijk van af", is een van de andere reacties.

Slecht slapen

Fleur Huijs, opgeleid tot presentatiecoach, merkt ook dat spreekangst een probleem is onder jongeren. Op de middelbare school vond zij het ook spannend om te presenteren. "Ik kon dan van tevoren slecht slapen en leerde de hele tekst uit mijn hoofd."

Dat werkt dus niet, volgens Huijs. Zij denkt dat het probleem is dat jongeren hun kwetsbaarheid niet durven te tonen. Bij pubermeisjes ziet Huijs vaak dat ze beginnen te giechelen tijdens de presentatie om hun onzekerheid te verbloemen. Andere mensen gaan juist weer erg groot met hun handen praten of heel snel praten. "Tijdens trainingen geef ik zulke mensen twee glazen water in de hand of vraag ik ze om de zin twee seconden stil te zijn."