Politie arresteert 26 demonstranten bij bouwprotest

Beloftes waarmaken

De initiatiefnemer van het bouwprotest, Arnold Tuytel, zegt tegen RTL Nieuws dat hij er na vandaag wel weer even klaar mee is. Over het verloop van de protestdag is hij best tevreden.

"Het was leuk, alleen aan het eind van de middag wat minder", zegt Tuytel, doelend op de grimmige sfeer die toen ontstond tussen demonstranten en de politie. "We hebben goede gesprekken gehad met de ministers, maar laat ze eerst maar eens waarmaken wat ze beloofd hebben."

Of er al een volgend bouwprotest op de planning staat kan Tuytel nog niet zeggen. "We hebben ze twee weken gegeven, daarna gaan we wel weer verder kijken."