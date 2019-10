Klimaattop Chili afgelast door protesten

De president van Chili heeft vandaag besloten dat de internationale klimaatconferentie in december niet in Chili zal worden gehouden. Reden voor het besluit is de grote onrust in het land door de aanhoudende protesten.

President Sebastián Piñera heeft andere prioriteiten. © AFP De Chileense president Sebastián Piñera zei dat het een pijnlijke beslissing was, maar dat het land prioriteit moet geven aan het herstellen van de openbare orde. De conferentie van de VN over klimaatverandering zou van 2 tot 13 december plaatsvinden. Waar de bijeenkomst nu wordt gehouden, is niet bekend. Jongeren naar klimaattop Begin oktober vertrokken 36 jongeren per zeilboot vanuit Scheveningen naar de conferentie in Chili om daar aandacht te vragen voor een eerlijke en duurzame toekomst van reizen. Of de jongeren de reis naar het Zuid-Amerikaanse land toch nog zullen voortzetten, is nog niet bekend. Waarom is Chili niet veilig? Chili is het rijkste land van Zuid-Amerika, maar de verschillen tussen arm en rijk zijn groot. Een modaal Chileens gezin leeft omgerekend van een paar honderd euro per maand. Doordat door de regering alles geprivatiseerd is, zijn de kosten voor zorg en onderwijs gestegen, waardoor de arme gezinnen kwaad zijn. Ze gaan nu massaal de straat op om te demonstreren tegen de regering. Lees ook: Chili is 'eindelijk wakker’: waarom is het crisis in het rijkste land van Zuid-Amerika?