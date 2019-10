Bouwprotest op Malieveld afgelopen, demonstranten vertrekken

Na tractoren kwamen nu de hijskranen: vandaag demonstreerde de bouwsector op het Malieveld in Den Haag. De bouw in Nederland ligt zo goed als stil door de strenge milieuregels, is de klacht van de bouwwereld. Het protest is afgelopen en de demonstranten vertrekken.

De hoofdpunten De bouwers demonstreren tegen de regels rond stikstof en PFAS. In deze twee video's wordt het uitgelegd.

In totaal hebben tussen de 5000 en 6000 mensen met ongeveer duizend voertuigen meegedaan aan het protest.

De sfeer werd aan het eind van het protest grimmig. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht.

De meeste bouwers hielden het rond 14.00 uur voor gezien en vertrokken voor de avondspits al naar huis. Volg alles in ons liveblog. Liveblog niet zichtbaar? Klik hier