'Brandweer had meer levens kunnen redden tijdens Grenfell-ramp'

Bewust van gevaarlijke gevelplaten

De brand in de Grenfell-toren in Londen ontstond toen een grote vriezer op de vierde verdieping vlam vatte. Het vuur kon zich snel over het gebouw verspreiden, omdat er in de flat zeer brandbare gevelplaten waren gebruikt.

De brandweer wist volgens het rapport dat zulke gevelplaten zeer brandgevaarlijk waren. In 2016 gaf de Londense brandweer er zelfs nog een presentatie over, maar er werd niet naar gehandeld.