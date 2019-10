Gemaskerde mannen schieten op demonstranten Irak: 18 doden

Een ooggetuige vertelt tegenover persbureau AP hoe gemaskerde mannen in zwarte kleding het vuur openden. Daarbij vielen ook zeker 865 gewonden. Het protest vond plaats in de stad Karbala, ten zuiden van de hoofdstad Bagdad. Voor de vierde dag op rij gingen bewoners daar de straat op uit onvrede over de regering van premier Mahdi.