Protesten Chili houden aan ondanks toezegging

In Chili zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering, ondanks een nieuwe toezegging van president Piñera maandag om acht kabinetsleden te vervangen. In de hoofdstad Santiago is het al dagen zeer onrustig, met zeker 20 doden en honderden gewonden als gevolg.

Om politiek te overleven deed de rechtse president Piñera afgelopen dagen enkele toezeggingen. Gisteren besloot hij acht kabinetsleden te vervangen. "Chili is veranderd, en de regering moet veranderen", zei Piñera. Plannen om de prijzen van metrokaartjes te verhogen werden al geschrapt, en ook het minimumloon en pensioen gaan omhoog. Lees ook: Chili is 'eindelijk wakker’: waarom is het crisis in het rijkste land van Zuid-Amerika? Te weinig Maar voor de demonstranten is het niet genoeg. "Een nieuw kabinet is niet voldoende. We hebben echte veranderingen nodig, als het gaat om de zorg, het onderwijs, onze pensioenen", zegt de 34-jarige demonstrant Omar Soto tegen persbureau AP. Veel Chilenen moeten vaak wel een jaar wachten op een afspraak bij een medisch specialist. Ook hebben honderdduizenden Chilenen een hoge studieschuld, die ze pas kunnen afbetalen als ze 40 of 50 jaar oud zijn. Hard ingrijpen Zo is ondanks de laatste toezegging van Pinera het vuur nog niet gedoofd. De politie greep eerder hard in met rubberen kogels. Tientallen demonstreren zijn daardoor deels blind geraakt. Rellen in Chili: plunderingen en bussen in brand gestoken Bekijk deze video op RTL XL Het is goed mis in Santiago, de hoofdstad van Chili.