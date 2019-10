'Blijf met je klauwen van m'n wijkie af': vier vragen over fraudedetector SyRI

2. Oké, fraude opsporen, dat klinkt goed. Waarom zou ik me zorgen maken?

"Mensen die niets op hun kerfstok hebben, worden toch als verdachte behandeld en doorgelicht", vertelt Ronald Huissen van het Platform Bescherming Burgerrechten. Dit is een van de acht partijen die de rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen. Ook Privacy First, vakbond FNV, schrijver Tommy Wieringa en publicist Maxim Februari doen mee. "Je kunt zeggen dat je niets te verbergen hebt", vervolgt Huissen. "Maar iedereen die weleens de overheid tegen zich heeft gehad terwijl hij onschuldig is weet dat dat een hele nare situatie is."

Hij doelt daarmee op het recente toeslagenschandaal bij de Belastingdienst, waarbij ouders ontvangen toeslagen plotseling moesten terugbetalen en daardoor in grote problemen raakten.

Bovendien zijn de algoritmen die worden gebruikt geheim. "We mogen niet weten hoe ze werken en welke bestanden worden gecombineerd. Het is een groot raadsel." Hij wijst erop dat er ook andere manieren zijn om fraude te bestrijden die niet zo vergaand zijn. "Het is niet nodig dat de hele wijk binnenstebuiten wordt gekeerd. De balans tussen privacy en de macht van de overheid is hier helemaal zoek."