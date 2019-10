Dood al-Baghdadi betekent niet het einde van IS: 'Dat is een illusie'

Van terreurorganisatie IS lijkt nog maar weinig over: de oprichter is dood, duizenden IS-strijders zitten in Koerdische gevangenissen en het uitgeroepen kalifaat in Syrië en Irak is verloren.

Toch betekent de dood van oprichter Abu Bakr al-Baghdadi niet dat de terreurorganisatie ook volledig is verslagen, zegt hoogleraar en terreurexpert Beatrice de Graaf. De groep blijft ondergronds en ook buiten het Midden-Oosten actief.

'Goed nieuws'

Wel noemt ze de dood van de IS-leider 'zeker goed nieuws'.

"Hij was van grote symbolische waarde voor IS. Zeker in het begin gold hij als uithangbord van de organisatie. Hij presenteerde zich als de afstammeling van de profeet Mohammed."