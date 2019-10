Amerikaanse vrouw komt om bij 'gender reveal party'

In de Amerikaanse staat Iowa is een 56-jarige vrouw om het leven gekomen tijdens een zogeheten gender reveal party. Dat is doorgaans een vrolijk feestje waarbij het geslacht van een toekomstige baby bekendgemaakt wordt.

Meestal wordt het geslacht duidelijk gemaakt met roze of blauwe taart, rook of ballonnen. Maar dit keer liep de bekendmaking dus volledig fout af. De vrouw kwam afgelopen zaterdag om het leven toen ze geraakt werd door een rondvliegend brokstuk. De politie gaat er vanuit dat er tijdens de bekendmaking iets misging en er een explosie ontstond. De vrouw overleed ter plekke. Verdere details wil de politie niet bekendmaken. Vaker fout Het is niet de eerste keer dat een feestje waarbij het geslacht van de baby bekend wordt gemaakt, uit de hand loopt. In 2017 ontstonden er in de Amerikaanse staat Arizona grote bosbranden na een explosie, waarbij blauwe rook tevoorschijn kwam. De schade liep door de branden op tot 8 miljoen dollar. Vorig jaar ging het ook mis in Australië. Daar vloog een auto in brand, waarbij de inzittenden maar net wisten te ontkomen. Deze onthulling zorgde voor grote bosbranden in Arizona