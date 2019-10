Noodtoestand Californië om bosbranden, 180.000 mensen moeten vertrekken

Evacuaties

Daarnaast is in Californië een groot evacuatieplan opgestart. In de Bay Area, in het noorden van de staat, zijn 180.000 mensen opgeroepen te vertrekken. Een besluit dat niet gemakkelijk wordt genomen, benadrukt gouverneur Gavin Newsom: "Mensen moeten luisteren naar de experts. Wanneer we zeggen dat je moet vertrekken, moet je vertrekken." Sommigen doen dat halsoverkop in het holst van de nacht.

"We werden vanochtend om half 5 wakker en moesten plots geëvacueerd worden. Dus we verzamelden onze huisdieren en zoveel mogelijk spullen", vertelt Allie Foster uit Santa Rosa, dat twee jaar geleden ook al getroffen werd door zware bosbranden. "Je hoopt maar dat het mee gaat vallen", vertelt ze tegen persbureau Reuters.