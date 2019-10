Ouders vaker zonder bewijs slachtoffer fraudejacht Belastingdienst

Toen toeslagen van ouders eenmaal waren stopgezet, en terugvorderingen over eerdere jaren in gang gezet, deden juristen van de Belastingdienst er alles aan om die beslissingen overeind te houden. Dat gebeurde met medeweten en goedkeuring van het hoogste management. De Belastingdienst hield daarbij meermalen stukken achter in rechtszaken, waardoor het hele verhaal niet op tafel kwam en gedupeerde ouders het nakijken hadden.

Tweede nationaliteit in beeld

Uit het dossier CAF1601 blijkt dat in de CAF-onderzoeken structureel de tweede nationaliteit van ouders in beeld is gebracht, of dat er een relatie was met de Nederlandse Antillen. Gegevens over tweede nationaliteit en 'Nederlandse Antillen' zijn als aparte kolommen standaard verwerkt in de onderzoeken.

Eerder meldden Trouw en RTL Nieuws dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek heeft ingesteld naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. Een woordvoerder van Snel stelt dat tweede nationaliteit geen rol heeft gespeeld bij de selectie van de onderzochte 77 bureaus.