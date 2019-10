Florien: 'Ik wil gerechtigheid voor de ouders van wie het leven is stopgezet'

Die verslagen waren er intern bij de dienst wel, weet Florien nu. In de rapportages staan allemaal bureaucratische codewoorden: Gebo, FUP, CAF, KEF. Dat laatste project is officieel bekend als een 'project voor kwaliteitsverbetering van de kinderopvang'. In de documenten van de Belastingdienst wordt daaraan toegevoegd: én fraudebestrijding.

'Vermoedens van misbruik'

Florien is een dossier geworden. CAF1601. Ze krijgt codenamen. Mast. Steven. In de eindrapportage: Anker. Alles wordt doorgelicht: facturen, contracten, urenstaten, betalingen, bankrekeningen, gastouders, vraagouders en natuurlijk (tweede) nationaliteit. Of er een relatie is met de Nederlandse Antillen. Of er andere toeslagen zijn. Of mensen een uitkering hebben.

Er wordt geen bewijs gevonden dat er iets mis is. Wel staat in de interne rapportages dat er 'vermoedens van misbruik' zijn, dat dit een 'risicovol' bureau is en dat Florien een 'facilitator' is. Iemand die fraude of misbruik organiseert, als een soort illegale pinautomaat voor toeslagen.

Het CAF-team is op zoek naar manieren om deze 'facilitator aan te pakken'. Ondanks dat er geen begin van bewijs is dat sprake is van misbruik of fraude. De werkwijze is: stopzetten van alle toeslagen van álle ouders verbonden aan Florien.