Bijleveld spreekt NAVO-partner Turkije aan op inval Syrië: 'Dit hoort niet zo'

Turkije viel twee weken geleden Noord-Syrië binnen om Koerdische milities te verdrijven. De actie kon in eerste instantie rekenen op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump, maar dat veranderde na enorme kritiek in Washington. Ook Europese landen zijn zeer kritisch tegenover Turkije. Afspraken tussen Turkije en Rusland leiden nu tot een gevechtspauze in het gebied.

'Luid en duidelijk'

"Het is de eerste keer dat ik de Turkse collega spreek in de vergadering en dat betekent dat wij zullen overbrengen dat wij het niet goedkeuren en het veroordelen en dat zullen wij luid en duidelijk zeggen", zegt Bijleveld. "We praten met elkaar en gaan het gesprek aan. Dit hoort niet zo als je in een bondgenootschap zit en met elkaar opereert."