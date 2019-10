Gamegedrag kinderen zorgt vaak voor ruzie in huis

Uit de resultaten blijkt dat de ruzies vooral gaan over de frequentie of de duur van het gamen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat hun kinderen te veel gamen. 83 procent van de kinderen tot en met 15 jaar is het daar alleen niet mee eens. Hoogopgeleide ouders houden een stuk strenger toezicht dan laagopgeleide ouders.

'Breng gametijd in kaart'

Een derde van de jongeren zegt heel gelukkig te worden van gamen. Toch krijgen kinderen wel regels opgelegd. Bijna de helft krijgt regels opgelegd over de duur en hoeveelheid gamen. 42 procent van de ouders wil niet dat de kinderen gewelddadige games spelen.

Als de regels worden overschreden gaat het overgrote deel van de ouders in gesprek met hun kind. Een klein deel van de ouders geeft straf. De vraag is of dat zinvol is. Jeugdarts Jeanne-Marie Hament zegt tegen RTL Nieuws dat het beter is om je kind te belonen als-ie zich aan de regels houdt.