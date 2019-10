Nieuw onderzoek: het weer heeft écht invloed op pijn

Voor het Britse onderzoek zijn de gegevens verzameld van meer dan 13.000 Britten die vijftien maanden lang, iedere dag via een app bijhielden hoeveel pijn ze hadden. Tegelijkertijd hield de telefoon via GPS bij in wat voor weersomstandigheden zij zich op dat moment bevonden.

Het waren voornamelijk patiënten met artritis, maar ook mensen met migraine of andere chronische pijnziektes die deel uitmaakten van het onderzoek.

Altijd al gedacht

"Ongeveer driekwart van de mensen die aan artritis lijden denkt dat het weer invloed heeft op hun pijn. Nu is dat ook bewezen", zegt hoogleraar Will Dixon van de Universiteit van Manchester.

Volgens Dixon opent dit onderzoek nieuwe deuren. Zo oppert hij het idee om net als een weersverwachting ook een pijnverwachting te ontwikkelen. Op die manier zouden mensen die aan chronische pijn lijden activiteiten kunnen inplannen op basis van het verwachte pijn-niveau.