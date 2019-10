Kirsten raadt 'Het Geluid' voor recordbedrag van 100.000 euro

In de ochtendshow van Mattie en Marieke raadde Kirsten vanochtend Het Geluid. De luisteraar herkende in het geluid 'het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand' en mag het recordbedrag van 100.000 euro in ontvangst nemen. De reguliere waarde van het geluid stond dinsdagochtend op 66.100 euro, ook dat zou een record zijn geweest.

Niet eerder werd zo'n hoog bedrag gewonnen met het raden van het geluid. Het hoogste bedrag tot nu toe was 63.700 euro. Kim uit Pijnacker verdiende in 2017 dat bedrag met 'het vastklikken van het lipje van een fotolijstje'. Ook lukte het nog nooit iemand om het geluid te raden tijdens de SuperRonde.

Het spel

Ieder nieuw geluid start op 2500 euro. Net als voorgaande jaren wordt Het Geluid per fout antwoord 100 euro meer waard en daardoor kan er een mooi bedrag op de teller komen te staan. Luisteraars die tijdens de SuperRonde bellen maken direct kans op 100.000 euro.