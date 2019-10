Belastingdienst moet menselijker worden bij toeslagen kinderopvang

Reactie ministeries: meer proportionele terugvordering

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën, die samen over de kinderopvangtoeslag gaan, zeggen dat ze de uitspraken bestuderen. "We zijn al aan het onderzoeken of en hoe we tot een meer proportionele benadering bij het bepalen en terugvorderen van toeslagen kunnen komen." De Belastingdienst /Toeslagen, die de uitvoerder van wetgeving is, zegt altijd rechterlijke uitspraken na te leven. "Er is nu sprake van nieuwe jurisprudentie, en die gaat Toeslagen uiteraard ook volgen."