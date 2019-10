Weer kanker bij Bibian Mentel, maar ze 'geniet zolang het kan'

"We hebben al jaren geleden besloten dat we niet willen dat kanker ons leven beheerst." Bibian Mentel is op weg naar de studio in Aalsmeer als we haar spreken. Zaterdag haalde ze de finale van Dancing With The Stars, gisteren kreeg ze het nieuws van - opnieuw - uitgezaaide kanker. "Eerst gaan we lekker genieten, volgende week een mri."

Het is alles wat ze nu wil: zaterdag tijdens de finale zo goed mogelijk voor de dag komen. Samen met haar danspartner Joost traint ze nu voor de finale. En daar geniet ze volop van. "Ik krijg van dat dansen echt elke dag een glimlach op mijn gezicht. Het is ontzettend leuk, en ik hoef tijdens het dansen nergens anders aan te denken." Een glimlach door eekhoorns De veerkracht van Mentel houdt haar op de been. Een tegenslag wordt gepareerd door direct de mooie dingen van het leven te zien. Want Mentel houdt van het leven, zoveel is duidelijk. Ze illustreert het met een schouwspel dat ze iedere dag ziet als ze de gordijnen opentrekt. "Bij ons in de tuin wonen twee eekhoorns. Als ik die spot tussen de bomen door en de zon schijnt, dan begint mijn dag alweer goed." Lees ook: Weer kanker ontdekt bij Bibian Mentel Ook de liefde is voor Mentel een belangrijke reden van haar geluk. Man Edwin zit naast haar tijdens het gesprek, en hoort haar zeggen dat ze 'elke dag wakker mag worden naast de heerlijkste man voor mij'. Hij lacht, en bromt tegelijk: "Toch jammer dat ze dat 'voor mij' nog even moet toevoegen." Reacties op haar dans En toch. Toch is er altijd weer dat vooruitzicht naar weer een afspraak in het ziekenhuis. Weer een controle, weer een scan, weer een operatie, ze maakte het allemaal al zo vaak mee. Edwin nam geen blad voor de mond bij zijn bericht op Facebook gisteren. "Weer die kutkanker", schreef hij. Het is eigenlijk om moedeloos van te worden. "De tumor is al dermate groot dat bestralen geen optie meer is en dus zal Bibian eind november weer een zware operatie moeten ondergaan." Des te vervelender zijn sommige reacties die de twee lazen na het halen van de finale van Dancing With The Stars, waarin ze danst in een rolstoel. Mentel zou de finale alleen maar hebben gehaald om haar verhaal en haar rolstoel, niet om haar danskunsten, vonden sommigen. "Dat was niet leuk om te lezen inderdaad", zegt ze. "Het is jammer dat mensen niet verder kunnen kijken dan die rolstoel. Ik vind dat echt zonde. Ik zou die mensen willen uitnodigen, dan krijgen ze allemaal een knuffel." 'Moet ze dan wachten tot ze doodgaat?' Ook Edwin stoort zich eraan. Vooral de berichten waarin mensen zeggen dat het misschien beter zou zijn als Mentel gewoon thuis zou blijven, doen zeer. "Moet ze dan thuis gaan zitten wachten tot ze doodgaat? Mag je dan geen dingen doen die je leuk vindt? Geniet gewoon wat meer van het leven, zou ik zeggen." Mentel zelf blijft dat laatste in ieder geval doen. "Het leven is eindig, dat weten we allemaal. Maar we maken er zolang als het kan iets moois van." Op naar zaterdag.