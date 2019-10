Nog één cava, een laatste groet: rolstoelatlete 'Wielemie' overleden na euthanasie

Eén van die bezigheden: racen in de Lamborghini van coureur Niels Lagrange. Ze genoot met volle teugen. "Telkens als hij remde, schoot ik naar voren. Dat was wel lachen!", zei ze tegen Het Nieuwsblad.

Nog één cava

Maar uiteindelijk was de pijn haar te veel. Ze nodigde in haar woonplaats Diest vrienden en familie uit, om afscheid te nemen. Nog één keer een cava, haar favoriete drankje. Ook Wim Distelmans, een van haar artsen, was aanwezig. "Het was haar ultieme wens. En ik heb haar dat jaren geleden beloofd, dat als het zover was, dat we haar gingen helpen."