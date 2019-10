De weg op? Houd rekening met mist

Het KNMI heeft in grote delen van het land code geel afgekondigd wegens plaatselijk dichte mist. Pak je dus de auto vanochtend, let dan even extra goed op.

De waarschuwing geldt voor het westen, midden en noorden van het land met uitzondering van de Waddeneilanden. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel niet. Bekijk hier hoe het zicht bij jou is: Het weerinstituut waarschuwt dat het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter kan zijn. "In de loop van de ochtend lost de mist op, het laatst in het noorden." Lees ook: Dit moet je doen bij dichte mist