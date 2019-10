Schotse crimineel gezocht voor moord op Martin Kok in 2016

Mogelijk is de 30-jarige Hughes ingezet om Kok in de val te lokken. Hij en vier anderen van dezelfde criminele organisatie zouden mogelijk vaak in Nederland zijn. De Schotse politie is naar ze op zoek en ze staan ook internationaal gesignaleerd.

Eén woont in Amsterdam

Er is een reële kans dat ze geregeld in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zijn. Een van hen woont zelfs mogelijk in Amsterdam, meldt de politie.