Man steelt ambulance in Oslo en rijdt op mensen in: tweeling van 7 maanden gewond

In Oslo heeft een man met een wapen een ambulance gestolen. Hij is daarmee op mensen zijn ingereden. De man is aangehouden door de politie.

Er zouden meerdere gewonden zijn, onder wie een tweeling van zeven maanden oud, melden Noorse media. Eén van de twee zou lichtgewond zijn, van de ander is de situatie onduidelijk. Schoten De politie loste schoten om de dader te stoppen, meldt de politie op Twitter. Volgens lokale media wordt er een door de ambulance geraakte baby naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Noorse nieuwsstation NRK zijn er meerdere mensen geraakt. Zij melden ook dat de politie zoekt naar een tweede persoon die mogelijk betrokken is bij de zaak. Dat wordt nog niet door de politie bevestigd. Beelden van de ambulance: De Noorse politie schrijft in onderstaande tweet dat de dader niet ernstig gewond is geraakt bij de aanhouding. Wel zijn er schoten gelost. Een persvoorlichter van het Universitair Ziekenhuis Oslo meldt aan het Noorse dagblad VG dat er drie mensen in de ambulance zaten, toen deze werd gekaapt. Ze zouden allemaal ongedeerd zijn. Groene militaire broek De man zou eerst zelf een ongeluk hebben gehad, meldt NRK. Zijn auto belandde op de kop toen hij met hoge snelheid de macht over het stuur verloor, zegt een ooggetuige. Hij stal vervolgens de ambulance die voor hem kwam. Volgens de krant Aftenposten droeg de kaper van de ambulance een groene militaire broek en een camouflagejas. Een vrouw met een kinderwagen en een ouder echtpaar zouden door de ambulance aangereden zijn. De vrouw en de kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht, meldt de Noorse krant. Het oudere echtpaar is ongedeerd gebleven.