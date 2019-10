Geen druppel op, toch dronken: deze man heeft een brouwerij in zijn lichaam

In het onderzoek wordt gesproken van auto-brewery syndrome. De aandoening wordt ook wel darmfermentatie genoemd. "Het is een zeer weinig voorkomende diagnose. De patiënt had in dit geval vormen van gist en schimmels in de bovenste dunne darm en blinde darm. Waarschijnlijk zijn die gaan fermenteren tot alcohol."

Diagnose te weinig gesteld

De man was gezond voordat hij deze klachten kreeg. Ook was hij actief en nam hij geen medicijnen. De onderzoekers verwachten dat de aandoening vaker voorkomt dan we denken. "Het is een aandoening die waarschijnlijk te weinig wordt vastgesteld."

Na het stellen van de juiste diagnose kon de man geholpen worden. Hij kreeg een anti-schimmelmedicijn voorgeschreven en mocht wekenlang geen koolhydraten eten. Met succes.