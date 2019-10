Studentes 'vechten' tijdens jaarlijkse traditie: 'Aan haren trekken gaat te ver'

Het gaat er niet zachtzinnig aan toe, zo is te zien op de beelden. Ook vice-president Saskia van Bergen van het RSC/RVSV vond het soms te ver gaan. "We snappen dat voor mensen die geen lid zijn van onze vereniging de beelden anders kunnen overkomen", schrijft ze in een reactie.

Aan haren trekken

Van Bergen: "Onze sociëteitscommissie heeft zoveel mogelijk ingegrepen bij enkele eerstejaars die te ver gingen, zoals het aan de haren trekken. Ook werden door sommige vrouwelijke leden teksten geroepen die niet kunnen."