Libanezen weer massaal de straat op: 'De regering moet weg'

Door de protesten kwam het openbaar leven tot stilstand in hoofdstad Beiroet, de tweede stad Tripoli en de zuidelijke havenstad Tyrus. Takkouche: "We hebben geen vertrouwen in de regering, maar we hebben wel goede hoop dat deze protesten verandering zullen brengen. Ze kwamen hun zakken vullen. Het zijn allemaal boeven en dieven."

Reactie regering

De Libanese regering heeft gereageerd op de protesten. De Libanese premier Saad al-Hariri kondigde aan dat het salaris van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen, ex-presidenten en oud-ministers en voormalig topambtenaren met 50 procent zullen inkrimpen. Verder wil Hariri dat de centrale bank en particuliere banken 3 miljard euro bijdragen om de staatsbegroting voor 2020 sluitend te krijgen.

De regering wil verder de telecombedrijven in staatseigendom privatiseren en het krakkemikkige elektriciteitsnet moderniseren.

