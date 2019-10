Demonstraties in Libanon laaien op door belasting op WhatsApp-bellen

Aan de social media van Libanezen moet je niet zitten, heeft de overheid gemerkt. Want na het bekendmaken van deze belasting, afgelopen donderdag, laaiden de protesten op. Het plan om 20 cent per dag belasting te heffen op belletjes via Whatsapp werd daarom na een dag al teruggedraaid. Maar toen was het volk al in opstand gekomen.

Autobanden in brand

Beiroet wordt ook wel het Parijs van het Midden-Oosten genoemd, maar van die romantische sfeer is nu niets te merken. Libanon en vooral Beiroet staan namelijk letterlijk en figuurlijk in brand. In brand gestoken autobanden zorgen voor grote vlammen en veel rook. Het is niet de eerste demonstratie in Libanon. Het land verkeert al maanden in een economische crisis.