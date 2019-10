Groot deel Nederlanders krijgt te weinig licht: enorm effect op onze gezondheid

Een gebrek aan licht heeft invloed op ons humeur en onze slaap en kan daardoor allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom moet er volgens deskundigen veel meer aandacht komen voor het effect van licht op onze gezondheid.

Dagje buitenlucht

Chronobiologe Marijke Gordijn, oprichter van Chrono@Work en gastmedewerker van de Rijksuniversiteit Groningen, verdiept zich in de afstelling en werking van de menselijke biologische klok. Licht is daar een essentieel onderdeel van. Als je overdag meer daglicht tot je neemt, slaap je 's avonds beter. "Zoals mensen vaak lekker slapen na een dagje in de buitenlucht", zegt Gordijn tegen RTL Nieuws.