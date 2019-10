Vuurwapengeweld niet te stoppen: twee schietincidenten per dag

In heel het land zijn dit jaar, tot en met september, 4239 vuurwapens in beslag genomen. Bijna 900 keer ging het om een imitatiewapen. Het lijkt er op dat de politie dit jaar minder wapens onderschept dan andere jaren. Vorig jaar werden er in totaal 5836 wapens in beslag genomen en in 2017 waren dat er 3798.