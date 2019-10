Toename illegale wapenhandel in 200 gemeenten, Brabant spant de kroon

Toename in 209 gemeenten

Opvallend is dat in veel Brabantse gemeenten het aantal zaken van wapenhandel de afgelopen periode flink toenam. Vooral in de steden. Zo speelden in Eindhoven dit jaar tot nu toe al 131 zaken, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog maar 75 waren. Ook in bijvoorbeeld Tilburg, Meierijstad en Bergen op Zoom was een flinke stijging.

In totaal is het aantal wapenzaken in maar liefst 209 van de 355 Nederlandse gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daartegenover daalde het aantal in 99 gemeenten. Met nog zo'n drie maanden te gaan in 2019 is het aantal wapenzaken in één op de drie gemeenten nu al hoger dan in heel 2018.

Zo vaak zag de politie wapenhandel in jouw gemeente