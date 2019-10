Ruinerwold gaat de wereld over, en dat merken ze in Drenthe

Josien Feitsma (23) is verslaggever bij de omroep. Journalisten zijn doorgaans flexibel, weten dat ze soms de klok rond moeten werken, maar wat Feitsma deze dagen overkomt, is amper met een pen te beschrijven.

Vandaag nog was ze te horen op een radiozender in Nieuw-Zeeland, vanmiddag is er een afspraak met BBC Scotland, en ze was ook al te horen in België en Canada. Ook haar collega's hebben het er maar druk mee, zegt Josien. "We verdelen de aandacht onder de verslaggevers. Vier van ons staan de media te woord. Zij hebben een vergelijkbaar aantal media te woord staan, en dan zeggen we nog heel erg veel af."