Weer zelfdoding bekend na mislukte poging 113 te bellen: nummer bestaat niet

Vier keer wilde Gerard contact opnemen met de zelfmoordpreventielijn. Vier keer lukte dat niet, weet de Volkskrant. De reden is duidelijk: 113 bestaat niet. Had Gerard 0900-0113 gebeld, dan had hij een hulpverlener aan de telefoon kunnen krijgen. Maar dat weet bijna niemand.

Vier keer gebeld

De vrouw van Gerard bekeek zijn belgegevens na zijn dood. Hij had hulpverleners gebeld. Een huisarts, een psychiater, en dus ook 113, en meerdere variaties daarop. Dat Gerard het juiste nummer niet kende, is niet vreemd. Zelfs psychologen en andere hulpverleners lijken het nummer niet te kennen. "Het is écht een slechte zaak dat dit zo onbekend is", zei psycholoog Bjarne Timonen eerder.