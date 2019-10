Basis voor brexitdeal is klaar, zegt EU-president Tusk

Donderdag komen de EU-leiders voor een EU-top bijeen. In Brussel wordt koortsachtig onderhandeld over een principeovereenkomst. Het moet volgens Tusk mogelijk zijn woensdag aan het einde van de avond te weten wanneer de Britten de EU verlaten met afspraken over de scheiding. Volgens bronnen is het afwachten of het Britse kabinet kan instemmen met de deal.

Een briefing over de stand van zaken die EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vanmiddag zou geven aan de EU-ambassadeurs, is inmiddels al twee keer verschoven.

Groen licht?

"Zolang er nog wordt gesproken, is dat goed nieuws", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Als onderhandelaars een akkoord bereiken, als het Britse kabinet akkoord gaan, dan zouden EU-regeringsleiders op de EU-top groen licht kunnen geven. Dan komen we op de volgende vraag: is er genoeg steun in het Britse parlement?"

Er zit veel druk op het brexitproces omdat aanstaande zaterdag het Britse parlement bij elkaar komt. Dat is de laatste kans voor premier Boris Johnson om een deal door het parlement te krijgen voor de brexitdeadline van 31 oktober.

Als er zaterdag nog geen deal ligt, is Johnson volgens de wet verplicht om uitstel van de brexit te vragen. Johnson liet eerder doorschemeren dat hij onder geen beding om uitstel zou vragen in Brussel. Maar inmiddels is hij toch van plan zich aan die wet te houden, zei de Britse brexitminister Stephen Barclay.